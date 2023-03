Sutradara

IMDb 0 / 10 from 0 users

Diterbitkan 01 January 2013

Oleh LIN

Wagner: Der fliegende Holländer (2013)

Discover Richard Wagner’s The Flying Dutchman, conducted by Christian Thielemann and directed by Jan Philipp Gloger at the 2013 Bayreuth Festival.

Franz-Josef Selig, Samuel Youn, Ricarda Merbeth, Tomislav Mužek, Benjamin Bruns

tt18926206