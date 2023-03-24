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Kualitas
WEBDL
Negara
India
Bintang film
Adukalam Naren,
Bharathiraja,
Dhanush,
Hareesh Peradi,
Hyper Adhi,
Ilavarasu,
Ken Karunas,
Narra Srinu,
Pammi Sai,
Praveena
IMDb
7.9/
10from
1,891users
Diterbitkan
16 February 2023
Oleh
LIN
Synopsis
Vaathi (2023)
An assistant maths teacher takes up a tedious task of transforming underprivileged students despite the politics around education in the 90s.
P. Satish Chandrashekar, Venky Atluri, Srivastava
Dhanush, Samyuktha Menon, Sai Kumar, Samuthirakani, Tanikella Bharani, Thotapalli Madhu, Narra Srinu, Pammi Sai, Hyper Adhi, Shah Ra, Adukalam Naren, Ilavarasu, Rajendran, Hareesh Peradi, Praveena, Sumanth, Bharathiraja, Ken Karunas
tt15427980