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Kualitas

WEBDL

Negara

India

IMDb

7.9

/

10

from

1,891

users

Diterbitkan

16 February 2023

Oleh

LIN

Synopsis

Vaathi (2023)

An assistant maths teacher takes up a tedious task of transforming underprivileged students despite the politics around education in the 90s.
P. Satish Chandrashekar, Venky Atluri, Srivastava
Dhanush, Samyuktha Menon, Sai Kumar, Samuthirakani, Tanikella Bharani, Thotapalli Madhu, Narra Srinu, Pammi Sai, Hyper Adhi, Shah Ra, Adukalam Naren, Ilavarasu, Rajendran, Hareesh Peradi, Praveena, Sumanth, Bharathiraja, Ken Karunas

Diterbitkan

Maret 24, 2023 12:54 pm

Durasi

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