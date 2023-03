IMDb 6.8 / 10 from 102 users

Tora-san’s Dream-Come-True (1972)

When Tora-san returns to visit his family, he is surprised to find an arrogant professor occupying his room. The professor and Tora-san become rivals for the affection of Chiyo.

Yoji Yamada

Kiyoshi Atsumi, Chieko Baisho, Kaoru Yachigusa, Tatsuo Matsumura, Chieko Misaki, Taisaku Akino, Gin Maeda, Hisao Dazai, Gajiro Satoh, Hayato Nakamura, Natsuko Okazaki, Toyoko Takechi, Hachiro Misumi, Noboru Nakata, Takashi Eto, Hidetoshi Hasegawa, Akihiko Hanyû, Takeshi Murakami, So Awatsuji, Mitsuko Sasahara, Makiko Yasui, Yasuko Goto, Yoshio Yoshida, Kenichiro Kawamura, Masao Shimizu, Masakane Yonekura, Chishū Ryū, Kinuyo Tanaka, Yoshino Tani

tt0069052