IMDb 6.8 / 10 from 114 users

Diterbitkan 05 August 1972

Oleh LIN

Tora-san’s Dear Old Home (1972)

While Sakura and Hiroshi struggle to save funds to build a house, Torajiro befriends three young women on vacation during his travels.

Yoji Yamada

Kiyoshi Atsumi, Chieko Baisho, Tatsuo Matsumura, Chieko Misaki, Gin Maeda, Taisaku Akino, Hisao Dazai, Gajiro Satoh, Reiko Niimura, Motoko Takahashi, Yoko Izumi, Yasuhiro Okita, Noboru Nakata, Ryûsuke Kita, Kanjiro Osugi, Yoshiko Togawa, Yasuko Goto, Yoshino Tani, Yoshio Yoshida, Shinji Katsura, Ichiya Aozora, Shunji Sayama, Seiji Miyaguchi, Chishū Ryū, Sayuri Yoshinaga

tt0069051