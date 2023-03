IMDb 6.8 / 10 from 66 users

Diterbitkan 23 December 1991

Oleh LIN

Tora-san Confesses (1991)

When Izumi can’t stand seeing her mother flirt with other men, she leaves home. She sends a letter to Mitsuo and Mitsuo goes looking for her. But Izumi unexpectedly meets Tora-san.

Yoji Yamada

Kiyoshi Atsumi, Chieko Baisho, Hidetaka Yoshioka, Kumiko Goto, Hideko Yoshida, Mari Natsuki, Gajiro Satoh, Chishū Ryū, Gin Maeda

tt0102611