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Kualitas

BluRay

Negara

Ireland

Sutradara

Genre

Drama

IMDb

7.7

/

10

from

7,454

users

Diterbitkan

13 May 2022

Oleh

LIN

Synopsis

The Quiet Girl (2022)

A quiet, neglected girl is sent away from her dysfunctional family to live with relatives for the summer. She blossoms in their care, but in this house where there are meant to be no secrets, she discovers one.
Colm Bairéad
Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh, Joan Sheehy, Tara Faughnan, Neans Nic Dhonncha, Eabha Ni Chonaola, Carolyn Bracken, Pádraig Ó Se, Breandán Ó Duinnshleibhe, Séan O Suilleabhain, Aine Hayden, Elaine O’Hara, Marion O’Dwyer, Jessica Joannides, Roise Crowley, Grainne Gillespie, Norette Leahy, Rian Bairéad

Diterbitkan

Maret 24, 2023 12:52 pm

Durasi

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