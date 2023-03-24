Layarkaca21 LK21 Dunia21 Nonton Film The Quiet Girl (2022) Subtitle Indonesia Streaming Movie DownloadDownload Film BluRay Layarkaca21 Lk21 Dunia21 INDO XXI
Kualitas
BluRay
Negara
Ireland
Bintang film
Aine Hayden,
Andrew Bennett,
Breandán Ó Duinnshleibhe,
Carolyn Bracken,
Carrie Crowley,
Catherine Clinch,
Eabha Ni Chonaola,
Elaine O'Hara,
Grainne Gillespie,
Jessica Joannides
Sutradara
Colm Bairéad
Genre
Drama
IMDb
7.7/
10from
7,454users
Diterbitkan
13 May 2022
Oleh
LIN
Synopsis
The Quiet Girl (2022)
A quiet, neglected girl is sent away from her dysfunctional family to live with relatives for the summer. She blossoms in their care, but in this house where there are meant to be no secrets, she discovers one.
Colm Bairéad
Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh, Joan Sheehy, Tara Faughnan, Neans Nic Dhonncha, Eabha Ni Chonaola, Carolyn Bracken, Pádraig Ó Se, Breandán Ó Duinnshleibhe, Séan O Suilleabhain, Aine Hayden, Elaine O’Hara, Marion O’Dwyer, Jessica Joannides, Roise Crowley, Grainne Gillespie, Norette Leahy, Rian Bairéad
tt15109082