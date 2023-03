IMDb 5.3 / 10 from 33 users

Diterbitkan 23 July 2011

Oleh LIN

Rock: Wanko no Shima (2011)

A boy, Shin, and his family are forced to evacuate the island of Miyakejima, when it erupts in 2000. Shin’s dog, Rock, is mistakenly left behind.

Isamu Nakae

Kumiko Aso, Ryuta Sato, Ken Mitsuishi, Mieko Harada, Mitsuko Baisho, Hitomi Satô, Yoshinori Okada, Shûji Kashiwabara, Hajime Okayama, Shinsho Nakamaru, Ryûnosuke Hashino, Kôki Sahara, Taiki Nakabayashi, Jiro Sato

