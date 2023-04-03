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Kualitas

WEBRip

Negara

Pakistan

Sutradara

IMDb

6.9

/

10

from

2,612

users

Diterbitkan

31 August 2017

Oleh

mamat

Synopsis

Punjab Nahi Jaungi (2017)

A man vows to win the heart of the woman he loves.
Nadeem Baig
Humayun Saeed, Sohail Ahmed, Mehwish Hayat, Urwa Hocane, Saba Hameed, Behroze Sabzwari, Ahmad Ali Butt, Azfar Rehman, Waseem Abbas, Naveed Shahzad, Bashar Amir Shafi, Adnan Shah Tipu, Mohammad Ahmad, Marina Khan, Ushna Shah, Farhan Saeed

Diterbitkan

April 4, 2023 3:05 am

Durasi

21Cineplex Punjab Nahi Jaungi (2017)

Bioskop 21 Punjab Nahi Jaungi (2017)

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