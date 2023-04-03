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Kualitas
WEBRip
Negara
Pakistan
Bintang film
Adnan Shah Tipu,
Ahmad Ali Butt,
Azfar Rehman,
Bashar Amir Shafi,
Behroze Sabzwari,
Farhan Saeed,
Humayun Saeed,
Marina Khan,
Mehwish Hayat,
Mohammad Ahmad
Sutradara
Nadeem Baig
IMDb
6.9/
10from
2,612users
Diterbitkan
31 August 2017
Oleh
mamat
Synopsis
Punjab Nahi Jaungi (2017)
A man vows to win the heart of the woman he loves.
Nadeem Baig
Humayun Saeed, Sohail Ahmed, Mehwish Hayat, Urwa Hocane, Saba Hameed, Behroze Sabzwari, Ahmad Ali Butt, Azfar Rehman, Waseem Abbas, Naveed Shahzad, Bashar Amir Shafi, Adnan Shah Tipu, Mohammad Ahmad, Marina Khan, Ushna Shah, Farhan Saeed
tt5597198