IMDb 6.7 / 10 from 395 users

Diterbitkan 03 October 2021

Oleh LIN

Plaza Catedral (2021)

Alicia is a 42-year-old-woman whose grief has caused her estrangement from society. Her world is turned upside down when 14-year-old Chief, a young boy who looks after people’s cars, stumbles into her house, bleeding.

Abner Benaim

Ilse Salas, Fernando Xavier De Casta, Manolo Cardona, Marcos Bernal Lopez, Luan Sampo Valdés, Elsa Fajardo, Abner Benaim, Nick Romano, Oris Mayte Nicholson, Yohanys Brown Torres, Eduardo de Gracia Rangel, Alberto Arauz López, Galo Lasso, Giselle González, Andrea Pérez Meana, Andres De Vengoechea, Paulo de Tarso, Gladys Serracin

tt8657700