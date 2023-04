IMDb 6.8 / 10 from 81 users

Diterbitkan 08 August 1964

Oleh mamat

On the Road Forever (1964)

A wandering gambler strolls into a village searching for his father’s killer, unaware that the village is run by criminals who sell the poorest peasants into slavery.

Kenji Misumi

Raizō Ichikawa, Eiko Taki, Mikiko Tsubouchi, Jun Fujimaki, Kenjirō Ishiyama, Tōru Abe, Sonosuke Sawamura, Kōichi Mizuhara, Keiichi Taki, Yûsaku Terashima, Osamu Abe, Ikkei Tamaki, Sumao Ishihara, Yûshi Hamada, Shôsaku Sugiyama, Yukio Horikita, Kanae Kobayashi, Chizuko Takamori, Mitsuhiro Sugiyama, Ryônosuke Azuma, Kôichi Aihara, Shingo Hosoya, Hideo Kuroki, Shuzo Sakai, Chikara Hashimoto

tt1569944