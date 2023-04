IMDb 6.4 / 10 from 1,030 users

Diterbitkan 14 September 1989

Oleh mamat

Just Heroes (1989)

The assassination of a gang lord triggers a power struggle amongst his men. Who will win the game the righteous or the villain?

John Woo, Wu Ma

David Chiang, Danny Lee Sau-Yin, Chen Kuan-tai, Tien Niu, Cally Kwong, Stephen Chow, Zhao Lei, James Wong, Ku Feng, Ti Lung, Shing Fui-On, Wu Ma, Paul Chun, Bill Tung, Lau Kar-Wing, Lo Lieh, Yuen Woo-ping, Phillip Ko, Cheng Kang-Yeh, Parkman Wong, Fung Hak-On

tt0094351