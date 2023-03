IMDb 7.8 / 10 from 58 users

Diterbitkan 10 June 2022

Oleh mamat

Isekai Quartet the Movie: Another World (2022)

The class arrives in another world and they encounter a desolate environment dominated by a rampaging magical automaton.

Minoru Ashina

Satoshi Hino, Yumi Hara, Sumire Uesaka, Emiri Kato, Yumi Uchiyama, Masayuki Katou, Kenta Miyake, Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi, Ai Kayano, Hitomi Nabatame, Yusuke Kobayashi, Inori Minase, Rie Murakawa, Satomi Arai, Aoi Yuki, Saori Hayami, Daiki Hamano, Jun Kasama, Daichi Hayashi, Kaito Ishikawa, Asami Seto, Rina Hidaka

tt15801642