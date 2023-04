IMDb 7.0 / 10 from 1,553 users

Diterbitkan 09 December 2003

Oleh LIN

I Want a Dog for Christmas, Charlie Brown (2003)

Linus and Lucy’s younger brother Rerun wants a dog for Christmas, and Snoopy’s brother Spike may be the answer.

Bill Melendez, Larry Leichliter

Jimmy Bennett, Adam Taylor Gordon, Ashley Rose Orr, Corey Padnos, Hannah Leigh, Nick Price, Jake Miner, Kaitlyn Maggio, Bill Melendez

tt0387301